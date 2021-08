Guerrero regresa a Semáforo Rojo tras más de 800 casos de COVID en las últimas 24 horas

El estado de Guerrero regresará a Semáforo Rojo, luego de registrar más de 800 contagios de COVID-19 en 24 horas, la medida se aplicará a partir del próximo lunes, 9 de agosto de 2021.

Te recomendamos: CDMX anuncia vacunación COVID-19 de 18 a 29 años en estas cuatro alcaldías



El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, dijo que el próximo domingo se darán a conocer las nuevas restricciones, pero aclaro que no se va a cerrar a Acapulco y Zihuatanejo al turismo, pero pidió a los paseantes tener más cuidado y respetar las medidas sanitarias, así como no dejar de utilizar el cubrebocas.

“A partir del próximo lunes, como lo había comentado, en el primer minuto del lunes, estaremos en semáforo rojo . Esta no es una buena noticia. No es algo estimulante ni halagador. Esto demanda que se tome más medidas o medidas diferentes. El día domingo a las 12 del día vamos a anunciar cuáles son las medidas que se van a quedar a partir del primer minuto del lunes”, indicó el gobernador del estado.

El regreso a semáforo rojo fue tomado con reservas por el sector empresarial en la entidad.

Según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), se espera un cierre importante de actividades esenciales, lo que afectaría directamente a los comercios o empresas afiliadas en Chilpancingo y Acapulco, las dos ciudades con más contagios de COVID-19 en el estado.

“Vamos a tener una pérdida grande de empresas, aun cuando no está cerrándose. Esperamos que únicamente sea una baja en los aforos, que no se cierren empresas, que no los negocios no esenciales sigamos trabajando sin tanta restricción y que eso cuando menos apoye para que la economía saque lo justo para poder mantenernos, cuando menos, eso sería lo importante”, señaló Joel Moreno Temelo, Presidente de la Federación Suroeste de Coparmex.