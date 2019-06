Guerrero registra temperaturas por arriba de los 40 grados

La falta de lluvia mantiene ambiente caluroso por arriba de los 40 grados en gran parte del estado de Guerrero.

En los municipios de Zirándaro de Los Chávez y Coyuca de Catalán, en la región Tierra Caliente, se han registrado hasta 45 grados de temperatura con un calor seco y en el otro extremo, en la zona costera, el ambiente también es cálido pero húmedo.

No, no ha llovido aquí hasta el momento aquí no ha caído una llovizna para que nos refresque ha estado así estos últimos tres días que estamos aquí está muy caluroso”, dijo Roberto Marbán, un turista.

El calor es húmedo, es bochornoso”, comentó Mayte, una turista.

Pudiera llegar hasta las 44, 45 por la sensación térmica, puede aumentar repito uno o dos grados más”, indicó Marco César Mayares, secretario de Protección Civil de Guerrero.