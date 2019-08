Crisis en Guerrero por cancelación de programas sociales

La cancelación de programas sociales tiene en crisis a los grupos más vulnerables de Guerrero. Exbeneficiarios denuncian que no les alcanza para comer y que la situación empeora por el desempleo. Dicen que hasta ahora no ha llegado ningún programa federal a las comunidades a pesar de los censos que les realizaron desde hace cuatro meses.

Lucero Hernández Valderrama estaba a cargo del comedor comunitario de Hacienda de Cabañas, en el municipio Benito Juárez.

Era mi fuente de empleo. El promotor nada más dijo que los comedores ya no iban a existir, que se iban cerrar. Desde diciembre ya no hubo trabajo y sí perjudicó a la comunidad”.

El programa de la ex Secretaría de Desarrollo Social fue cancelado con la llegada del nuevo Gobierno federal. Durante seis años aquí se cocinó para personas de bajos recursos: niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Al menos 90 personas iban todos los días.

Vivienda de Hacienda de Cabañas, en Guerrero (Noticieros Televisa)

Teresa Valderrama, habitante de Guerrero, dice que se están muriendo de hambre.

Teresa, German y Javier eran beneficiarios del comedor y de otros programas federales que también fueron cancelados.

Comedor comunitario cerrado en Hacienda de Cabañas, Guerrero (Noticieros Televisa)

Germán Guerrero Sandoval vive en una construcción con dos cuartos, tiene dos hijos de 16 y 13 años. El año pasado logró inscribirse a Prospera. Recibiría ayuda mensual para comprar despensa, pero antes de que le llegara el primer depósito el programa fue cancelado.

-¿Le dieron su folio?

Germán Sandoval, campesino de Hacienda de Cabañas, Guerrero (Noticieros Televisa)

Germán gana 250 por día, es campesino. El problema es que el trabajo no es constante, lo pueden llamar diario o sólo una vez a la semana.

-¿Cuántas veces come al día?

Con diez pesos por persona, Germán y sus hijos tenían asegurado el desayuno y la comida en el comedor comunitario.

Ahora se las arregla como puede. Lo mismo con la atención médica, nunca ha tenido seguridad social. Una visita al médico particular, ya con medicinas, le sale en por lo menos mil pesos. A Germán le preocupa su hijo mayor.

Javier Solís Valderrama tiene 50 años. Su casa está a unos metros de donde daba servicio el comedor, era beneficiario. Pagar cinco pesos por comida le ayudaba a ahorrar para atender su salud, es diabético desde hace 20 años.

Vende pan en la puerta de su casa, su ingreso no siempre es lo que espera.

Hace como cuatro meses me censaron para una ayuda por discapacidad de la vista, pero no me ha llegado. Y supuestamente también me iban a ayudar para mi negocio, hacerlo un poco más grande, pero tampoco me ha llegado la ayuda”.