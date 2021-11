Guerrero presenta plan para erradicar venta de niñas indígenas a matrimonios forzados

En Tlapa, en la Montaña de Guerrero, autoridades federales, estatales y municipales, anunciaron una “estrategia” para evitar la venta de niñas en matrimonio en los municipios de la Montaña y Costa Chica.

La venta de niñas para casarlas en comunidades de la Montaña Alta de Guerrero volvió a la discusión nacional después de que se hiciera público el caso de Angélica, una menor de edad detenida y encarcelada a inicios de octubre por la policía comunitaria de Joya Real, tras huir de la casa de su familia política.

“El entra en mi cuarto a donde yo duermo, me dice que va a matar a mi a mis hermanos o a quien sea si no me quedo callada, por eso me va a violar, por eso me va a tocar porque yo voy a hacer todo lo que el diga porque me compró”, narró Angélica, menor vendida para matrimonio en Guerrero.