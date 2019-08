AMLO rechaza riesgo de hambruna en Guerrero por falta de fertilizantes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rechazó que exista riesgo de hambruna por la falta de entrega de fertilizantes en Guerrero, como lo advirtieron legisladores de la entidad.

Te recomendamos: Continúan las protestas por entrega de fertilizantes en Guerrero

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador reconoció que la Montaña de Guerrero es la zona en dónde menos apoyo de fertilizante llegó.

Duele mucho decir que Guerrero, y en especial esa región de la montaña, es donde hay más problemas de desnutrición. Tengo el informe y me preocupó porque donde se entregó menos o no se ha terminado de entregar es en la región de la montaña, que es donde hay más pobreza, porque fue donde hubo más bloqueos, en otras regiones de Guerrero prácticamente se entregó todo, pero esto es por razones de inconformidad”.

López Obrador aclaró que la montaña de Guerrero es el único lugar en donde se decidió entregar el fertilizante de manera gratuita, debido a la pobreza que vive esa región.

El mandatario acusó a las organizaciones campesinas de evitar que el gobierno federal entregue el fertilizante de manera directa.

AMLO aseveró que quienes amenazaron con bloquear 300 puntos del país, son las mismas organizaciones campesinas que exigen ser intermediarias en la entrega de recursos.

La inconformidad del movimiento campesino es porque ya no se van a entregar fondos a organizaciones y entonces no quieren aceptarlo, piensan que con la protesta nosotros vamos a dar marcha atrás”.

El mandatario mexicano sentenció que ya se tomó la decisión de no utilizar intermediarios para entregar apoyos a los campesinos y no hay marcha atrás.

Esta es una decisión que hemos tomado y todo el apoyo va directo a los campesinos, no a las organizaciones, no a intermediarios porque tenemos pruebas de que no llega el dinero que recibían las organizaciones, es decir no le llega a los beneficiarios, no les llegaba a los campesinos, llegaba con moche, con piquete de ojo”, aseguró el mandatario mexicano.