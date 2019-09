Investigan presunto levantón de 50 personas en Coyuca, Guerrero

Las autoridades del estado de Guerrero investigan la veracidad de un supuesto video que circuló desde el fin de semana en redes sociales, donde se observa a un grupo de hombres torturar a varias personas.

Presuntamente junto con el video circuló un texto que señalaba que más de 50 personas habrían sido levantadas por integrantes del Grupo Delictivo La Familia Michoacana en el municipio de Coyuca de Catalán, ubicado en la región de la Tierra Caliente de Guerrero, en los límites con Michoacán.

El video que también se trasmitió a partir del día sábado junto con el texto en que señalaba esta privación masiva de personas también, no se ha podido corroborar la autenticidad de éste hecho, no existen evidencias que nos permitan confirmarte que el video que aparece en redes sociales sea un video producido en Guerrero o en recientes fechas”, informó Roberto Álvarez Heredia, vocero del Gobierno de Guerrero.

Se aclaró que en el caso de los videos, las autoridades municipales de Coyuca de Catalán, no han reportado algún secuestro masivo de personas.

No se puede ignorar a las autoridades locales porque las autoridades locales son las que nos dan información y de manera directa ¿No hay reporte de esto? Pero no hay en sí, en sí, este asunto, una de las cosas que se dijo aquí de los videos es que no hay la manera de cómo confirmar que sean en Guerrero. No hay la manera, no la hay. No la hay”, comentó Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero.

Se entrevistó con los comisarios y los comisarios todos, señalaron que no tenían nada que hablara de la posible privación de la libertad de tantas personas, no existe también por otro lado por parte de la Fiscalía General del Estado ninguna denuncia interpuesta ante alguna agencia del Ministerio Público que se encuentra en la región de la Tierra Caliente”, señaló Roberto Álvarez Heredia, vocero del Gobierno de Guerrero.