Guerrero, el más afectado por la tercera ola de COVID-19

Sigue subiendo el pico de contagios en esta tercera ola, el caso de Guerrero es uno de los más delicados, en los primeros cinco días de este mes han muerto 131 personas por COVID-19 y los datos de nuevos contagios por día son los más altos desde el inicio de la pandemia; en las próximas horas el estado podría pasar a semáforo rojo.

“Por los hijos uno hace todo. Por un hijo todo hace uno. ¿Cuánto ha estado aquí, me decía? 8 días. El martes hice 8 días. ¿Aquí sentadita? Sí”, María Elena Ávila Sales, mamá de un enfermo de COVID.

Doña María cumplió una semana y dos días fuera del hospital general Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo, Guerrero, a la espera de noticias de su hijo internado por COVID-19.

Paul, de 29 años de edad, es el hijo de doña María y uno de los 514 pacientes que se encuentran hospitalizados hasta este jueves en el estado de Guerrero a causa del Coronavirus.

“Lo más difícil es cuando ve a su hijo, a su enfermo, que no puede respirar, que le falta el oxígeno. Y llego aquí y gracias a Dios, Dios me puso en este lugar para que me lo atendieran y fue bien atendido, fue bien recibido y eso le doy gracias a Dios”, María Elena Ávila Sales, mamá de un enfermo de COVID.