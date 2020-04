Alertan sobre aumento de casos de dengue en Guerrero

En Guerrero, las autoridades sanitarias redoblaron las acciones contra el dengue, ante el aumento de casos confirmados de la enfermedad.

El estado ocupa el tercer lugar a nivel nacional en incidencia de casos positivos.

De enero a la fecha suman 209 casos y se tiene el reporte de siete posibles fallecimientos.

La gente que tiene el agua almacenada no tiene el cuidado de taparla y sabe perfectamente que por eso también hay dengue”, señaló Alma Serrano.

El mosquito se reproduce en depósitos de agua limpia desde en una charolita de refresco hasta un depósito grande si no lo cuidamos, no lo tapamos no lo limpiamos no limpiamos nuestro patio en la oportunidad de hacer algo en la casa”, refirió Eduardo Diego Balderrama, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 07 de Guerrero.