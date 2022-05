Guerrero cierra los puertos ante la cercanía del huracán Agatha

Ante la cercanía del huracán Agatha los puertos de Guerrero han sido cerrados a la navegación menor y pesca ribereña.

“Es preferible no acercarse al mar estar solamente retirados, verlo, no meterse y ahora sí esperar lo que venga”, dijo Nelly Cienfuegos, restaurantera de Acapulco.

Se ha decretado un alertamiento para los 500 kilómetros de litoral que tiene Guerrero para que la comunidad marítima, pescadores, turistas y población en general extremen precauciones por marejadas, fuertes rachas de vientos, corrientes de arrastre y reducción de la playa.

Hasta el momento el sistema ciclónico ha ocasionado en territorio guerrerense la caída de ocho árboles, encharcamientos y cortes de energía eléctrica.

Además, en el puerto de Acapulco se registraron diversos encharcamientos, principalmente en la avenida Costera Miguel Alemán.

“Afortunadamente Agatha, los remanentes a su paso por aquí por el estado de Guerrero fue lo que dejó las lluvias intensas del día de ayer, pero las afectaciones no fueron a mayores, no llegaron a mayores, tres árboles caídos, en algunas encharcamientos, pero unos accidentes en la Escénica, afortunadamente no hay nada que lamentar”, indicó Efrén Valdés Ramírez, coordinador de Protección Civil de Acapulco.