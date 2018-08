Campesinos cultivan amapola y enfrentan a criminales en Guerrero. Un hombre lleva 35 años cultivando amapola en la sierra de Guerrero, oculta su rostro porque sabe que lo que hace es ilegal y le da miedo que lo detengan y lo lleven a la cárcel.

El hombre asegura que empezó a cultivar amapola a la edad de 13 años. Ahora tiene 48 y le sigue teniendo fe a la ilegal planta que, apunta, le ha dado de comer a su familia durante años.

Campesinos que cultivan amapola en Guerrero enfrentan a criminales (Noticieros Televisa)

El hombre afirma que no sabe leer ni escribir. Asegura que se dedica a este cultivo ilícito porque aquí en la sierra, la amapola es lo único que tiene precio, lo único que vale dinero.

El sociólogo Arturo García Jiménez explica que la gente empezó a sembrar amapola y marihuana porque no tenía alternativas. “Te estoy hablando de 50 años, se ha producido todo el tiempo. Están olvidados y siembran esos cultivos ilícitos pues porque no hay gobierno ahí pues”.

Las condiciones del mercado de la goma de opio cambiaron en algunas regiones de la sierra de Guerrero con la llegada de nuevos grupos de acaparadores de la droga, llegaron a imponer sus precios, precios por debajo de los costos de producción. La ley la impusieron ellos, la ley del miedo, de la violencia, de la muerte.

Son grupos voraces que han llegado, que se han apoderado de territorios, que quieren controlar a la gente y la propia producción.

Una mujer de la sierra asegura que ella sembró amapola durante 8 años, afirma que lo hizo sola, porque a su esposo lo secuestraron y se lo regresaron muerto. Ella cuidaba los cultivos, rayaba los bulbos y cocía la goma de opio.

Ya el que sabían que tenía te iban y te amenazaban: sabes qué, quiero lo que cosechaste. ¿Y a cómo me la pagas? No, pues a tanto. No, pues no me conviene. No es que te convenía, le tenían que vender a ellos y si no pues una golpiza, de esa no te salvabas”.