Balean a funcionario del IMSS en Acapulco; Zoé Robledo condena ataque

El jefe de afiliación y cobranza de la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Martín Fernando Ruiz Brito, fue atacado a balazos en el estacionamiento de la delegación estatal, con sede en el puerto de Acapulco.

Alrededor de las 9 de la mañana, hombres armados lo sorprendieron y le dispararon cuando llegaba a sus oficinas.

Luego del ataque, el funcionario fue trasladado al área de urgencias del Hospital Vicente Guerrero del IMSS, donde permanece grave en el área de terapia intensiva.

Las cámaras de video vigilancia del IMSS captaron el momento de la agresión y ya están siendo analizadas para establecer el móvil.

Tengo un video, aquí tenemos un video, lo he estado viendo, es algo que a simple vista da una idea de lo qué pasó, el fiscal desde el momento que sucedió yo hablé con él, he hablado con el director nacional del Seguro Social, me ha pedido la colaboración”, señaló Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero.