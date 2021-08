Por guerra de cárteles, pobladores de Fresnillo, Zacatecas viven con miedo

La ciudad de Fresnillo, en Zacatecas, está en el primer sitio de los lugares donde sus habitantes se sienten más inseguros, esto según una encuesta del INEGI el 74.5% reconoció que ha tenido que cambiar sus hábitos por temor a la violencia y delincuencia.

Te recomendamos: Asesinan a 8 personas a balazos en una fiesta en Zacatecas

En Fresnillo, Zacatecas, la guerra entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación ha ocasionado que 96.2% de sus habitantes vivan con miedo, según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI. Sus habitantes afirman que esto no les ha dejado otra opción, más que vivir de la puerta de su casa hacia adentro.

La policía municipal de Fresnillo asegura que reciben hasta tres reportes diarios de hallazgos de cuerpos, derivados de presuntos ajustes de cuentas entre cárteles. La constante violencia, además, ya está teniendo efectos en la calidad de vida de los ciudadanos.

Fabiola Lara llegó a la subdirección de la Policía municipal en diciembre de 2020. Su antecesor fue acribillado por un grupo de hombres armados, cuenta que desde su llegada, ha visto cómo la lucha por la plaza ha mermado incluso el turismo que llega a la parroquia del Santo Niño de Atocha, uno de los santuarios más famosos del país.

En un día normal, ella y su equipo atienden desde secuestros, extorsiones y hasta balaceras y quemas de casas, como esta, en la colonia Esparza, tras el tiroteo, los vecinos incluso optaron por irse del municipio.

“Eran Las cuatro de la mañana, no supimos ni qué o sea no sabíamos dónde era y qué pasaba. Yo dejé mi trabajo después de esto. A veces me llegaron con un auto con vidrios polarizados casi siempre estaba parado ahí, decía no pues yo no debo nada. Ya no vive uno tranquilo”, reiteró un habitante de colonia Esparza en Fresnillo, Zacatecas.