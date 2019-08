Guatemaltecos salen a las urnas para elegir su próximo presidente

Los colegios electorales de Guatemala abrieron este domingo sus puertas para celebrar la segunda vuelta, en la que más de 8 millones de personas están llamadas a las urnas para elegir a su futuro presidente.

Las urnas abrieron sus puertas a las 7:00 hora local y permanecerán a disposición de los electores hasta las 18:00 hora local, tras lo cual se dará comienzo al escrutinio.

Los guatemaltecos deben elegir a su presidente entre la exprimera dama socialdemócrata Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y el exdirector del Sistema Penitenciario Alejandro Giammattei, del partido centroderechista Vamos.

Con un acto en la zona 1 capitalina, en el pleno centro histórico, el Tribunal Supremo Electoral dio el banderazo de salida a esta elección en la que participan observadores nacionales e internacionales para vigilar el proceso.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, hizo un llamado a los guatemaltecos para que aprovechen la oportunidad como país de elegir a sus futuras autoridades y pidió a las organizaciones políticas que ejerzan su derecho de fiscalización en esta fiesta.

Además de elegir a su futuro presidente, en los municipios de Itzapa, del sureño departamento de Escuintla; Tajumulco y Esquipulas Palo Gordo, del occidental San Marcos; San Antonio Ilotenango, en el noroccidental Quiché; y en San Jorge, del oriental Zacapa se repetirán los comicios generales.

En estos lugares, pese a que no fueron contabilizados los votos de la jornada del 16 de junio, el 11 de agosto solo contarán con la papeleta presidencial de las opciones al balotaje (la socialdemócrata de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, y el conservador de Vamos, Alejandro Giammattei) y la papeleta para elegir la planilla para alcalde.

Estos municipios, por los conflictos registrados, y la elección presidencial centrarán la atención de este domingo, cuando Guatemala elija al próximo mandatario para el siguiente periodo de Gobierno (2020-2024), que sustituirá a Jimmy Morales el próximo 14 de enero.

El jefe de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, abogó por que los comicios presidenciales de este domingo en Guatemala sean un ejemplo de civismo y democracia.

“Queremos un proceso que no se vea empañado por la violencia. En la primera fase, esperemos que no se repita. Eso no es bueno ni para el proceso electoral ni para el país, y tampoco es bueno para la región. Guatemala puede darnos hoy un ejemplo de civismo, de amor a la democracia”, proclamó.

Con información de EFE

