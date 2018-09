Guatemala prohíbe ingresar al comisionado de la ONU contra la impunidad

Por recomendación del Consejo Nacional de Seguridad de Guatemala, el gobierno del presidente Jimmy Morales, ordenó a través del Instituto Nacional de Migración vetarle el ingreso en cualquiera de las fronteras marítimas, terrestres o aéreas, del comisionado de la CICIG, Iván Velázquez Gómez.

Esta medida fue confirmada por el Ejecutivo a través de un Comunicado Oficial, en donde el presidente Morales indica que ante la pasividad que adoptó la Organización de las Naciones Unidas, se ha tomado esta medida.

El Comisionado colombiano salió de territorio guatemalteco hacia la capital norteamericana, la mañana de ayer, para cumplir con una agenda ya planificada desde hace varias semanas, señaló el vocero de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Matías Ponce.

Ponce también indicó que el comisionado Velázquez tiene planificado regresar al país durante los próximos días. Ante esta nueva medida del Ejecutivo guatemalteco, Ponce ya no quiso pronunciarse.

La oficina de la ONU tampoco ha manifestado su postura ante esta medida. La crisis entre el Ejecutivo y la CICIG inició desde hace varios meses cuando se solicitó retirarle la inmunidad al Presidente de la República, por supuesto financiamiento ilícito.

Morales ha acusado en reiteradas ocasiones la intromisión de Velázquez Gómez en temas de temas de interés nacional, como la firma de un convenio entre el Tribunal Supremo Electoral, para controlar la propaganda de los partidos políticos en los medios de comunicación, entre otros.

La sociedad guatemalteca se ha pronunciado en las redes sociales, que han colapsado, muchos en apoyo al mandatario guatemalteco, que aduce velar por el cumplimiento de la Constitución y la institucionalidad, y otros solicitan la permanencia de esta oficina de la ONU, única en el mundo, que desde hace 11 años se instaló en este país centroamericano, que ha encarcelado al ex presidente Otto Pérez Molina y a su ex vice presidenta, Rocana Baldetti, quienes permanecen en prisión desde hace tres años. A pesar de ello, la Comisión no ha logrado ninguna sentencia condenatoria.

Con información de Lisa María Lou.

FJMM