Guatemala elimina penas de cárcel por corrupción para funcionarios

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala eliminó las penas de cárcel para algunos delitos de corrupción cometidos por funcionarios y jueces, que podrán conmutarse a partir de ahora por sanciones económicas, según una resolución del máximo tribunal.

El fallo, cuestionado en redes sociales por abogados, activistas y defensores de derechos humanos, llega en medio de críticas de Estados Unidos a las autoridades locales por sus débiles esfuerzos en el combate contra la corrupción.

La resolución, tiene fecha del jueves, pero fue difundida el viernes, 3 de septiembre de 2021, e implica modificaciones al Código Penal para delitos que hasta ahora tienen castigos de hasta cinco años de prisión, como encubrimiento y peculado. Para que los cambios entren en vigor, el fallo debe ser publicado en el diario oficial.

“En Guatemala tenemos una mala política criminal, queremos llevar el 100% de casos a juicio y no solo no tenemos (suficientes) recursos, no tenemos jueces ni fiscales”, dijo a Reuters Julio García-Merlos, abogado promotor de la iniciativa legal.