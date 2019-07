Guardia recién contratado podría ser clave en el incendio en Notre Dame

Hace poco más de tres meses, un incendio consumió parte de la Catedral de Notre Dame en París, Francia.

Desde entonces se investiga quién o qué ocasionó el fuego que duró cerca de 12 horas y por qué no se reportó antes de que creciera.

El periódico The New York Times reconstruyó los primeros 30 minutos del incendio y descubrió que los guardias de la catedral no cumplieron adecuadamente con los protocolos de emergencia.

El pasado 15 de abril, a las 6:18 de la tarde, hora de París, se encendió la primera alarma de fuego. El panel indicaba que las llamas estaban en el ático de la Catedral de Notre Dame, en la zona conocida como el bosque.

El guardia que monitoreaba los detectores de humo, quien llevaba tres días en el cargo, pidió a uno de sus compañeros que vigilaba la misa que se realizaba en ese momento “que buscara fuego en el ático”, sin especificar cuál.

El guardia que estaba cerca del altar durante la misa, corrió hacia el ático de la sacristía, un edificio aledaño, llegó cuatro minutos después, no encontró nada y así lo reportó.

Diez minutos después de que sonó la alarma, el primer guardia intentó contactar al supervisor, pero no lo logró.

25 minutos después de la primera alerta, el supervisor respondió. Al darse cuenta de que buscaron en el lugar equivocado, pidió al guardia que revisara el ático principal.

Luego de subir 300 escalones hasta el ático y treinta minutos después, localizaron y reportaron el incendio a los bomberos, para entonces el fuego ya estaba fuera de control.

