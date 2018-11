Guardia Nacional, única manera de regresar Ejército a cuarteles: Gertz Manero

En una entrevista exclusiva con Raúl Rodríguez Cortés de FOROtv, el doctor Alejandro Gertz Manero habló sobre el Programa Nacional de Seguridad y Pacificación del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

En la conversación, dijo, entre otras cosas, que la Amnistía busca proteger la integridad de las personas que se han visto orilladas a participar a las actividades delictivas.

También habló de los casos específicos de los jóvenes y los campesinos que son asesinados por el crimen organizado.

No se trata de negociar, se trata que demuestren que efectivamente tienen una conducta en la que quieren reivindicar su legalidad, de otra manera sería dar un cheque en blanco ante una situación de la que no se tiene la certeza y sobre todo yo creo que en ese procedimiento de perdón y de reparación del daño tienen que estar establecidas las conductas muy claras de cómo van a demostrar que tienen esa voluntad y que no es nada más una coyuntura de la que se están haciendo valer para su propio beneficio”, indicó Gertz Manero.