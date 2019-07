Transferencia de Policía Federal a la Guardia Nacional es voluntaria: Alfonso Durazo

La transferencia de los elementos de la Policía Federal a la Guardia Nacional será voluntaria y en cumplimiento a la Ley, apuntó Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Ciudadana.

Quienes no deseen ser transferidos a la Guardia Nacional serán ubicados en otros cuerpos del Gobierno Federal, respetando sus derechos laborales”, puntualizó.

Además, rechazó que se pida la renuncia de los elementos; señaló que habrá recursos para garantizar la permanencia de quienes deseen integrarse a la Guardia Nacional. “Habrá incentivos, porque es nuestro interés que permanezcan para consolidar el cuerpo de seguridad”, señaló.

Descalifico cualquier petición, provenga de donde provenga, relacionada con la renuncia de elementos de la Policía Federal”, insistió.

Apuntó que la Policía Federal pasará por un proceso de 18 meses para transferirlos a la Guardia Nacional y, subrayó, “nuestro compromiso es que cada elemento sea ubicado donde mejor pueda servir de acuerdo a su trayectoria e intereses personales”.

Durazo señaló que “se integrará una oficina de transición, donde se resolverán dudas e inconformidades, además de dar respuesta a las preguntas, para superar la desinformación”.

Dijo que “las evaluaciones físicas que se realizan no constituyen violación a sus derechos, es una medida para salvaguardar su vida considerando el esfuerzo que requiere la lucha contra la delincuencia”.

Puntualizó que no habrá traslados por operativos, por lo que “los elementos de la Guardia Nacional tendrán derecho de decidir a qué zona del país desean ser transferidos, de tal forma que puedan construir un modo de vida con su familia; la Guardia Nacional no será móvil, tendrán adscripción permanente, por lo que tendrán un proyecto de vida profesional que puede empatar con su proyecto de vida personal”.

Destacó que no realizará pago de bonos por traslados, porque sólo serán considerados estos movimientos para actividades específicas y los elementos de la Guardia Nacional tendrán pagos nominales como normalmente y se cubrirán sus necesidades en los traslados.

El secretario apuntó que se conformará “mesa de diálogo abierta y una comisión estará en comunicación permanente con el secretario para recoger y resolver las peticiones que específicamente presenten los elementos de la Policía Federal”, y el funcionario designado para presidir la mesa es el subsecretario Ricardo Mejía

Alfonso Durazo reconoció que “no hay transferencias sencillas y ésta no es la excepción; estamos hablando de un ente de seguridad ambicioso. El tránsito a la Policía Federal no fue fácil, pero en circunstancias como las que vivimos en materia de inseguridad no podemos regatear el esfuerzo para garantizar mejores condiciones de seguridad a los mexicanos”.

Durazo reconoció que quienes están en servicio tienen derecho a la inconformidad y dijo que cuando conozcan la información adecuada, los elementos de la Policía Federal que están inconformes volverán a cumplir sus obligaciones. Rechazó que se preparen sanciones a los elementos que se manifiestan contra la Guardia Nacional.

Señaló que en siete meses de actividades no ha habido un acto de indisciplina, por lo que “estoy seguro de que habrán de reconsiderar la forma en la que expresan sus inconformidades y regresarán a las vías institucionales para plantearlas y resolverlas”.

Señaló que se apoyará a los policías que hagan un esfuerzo extraordinario para integrarse a la Guardia Nacional.

