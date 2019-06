Migración no es un delito, es falta administrativa: Sedena

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, afirmó que la migración no es un delito, sino una falta administrativa y que la Guardia Nacional está apoyando al Instituto Nacional de Migración en la contención de migrantes en las fronteras norte y sur.

La migración no es un delito, solo una falta administrativa, (…) los detectamos en esa colaboración con el INM que son migrantes, tiene un movimiento no regular, no tienen su documentación en regla y se ponen a disposición de la autoridad correspondiente”.