Guardia Nacional mantendrá estrategia de vigilancia por cuadrantes: Orta

El secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Jesús Orta, informó que aún no es identificado el cuerpo de la mujer que fue hallada sin vida este sábado en la colonia Santo Tomás Ajusco, en la demarcación Tlalpan.

Te recomendamos: Guardia Nacional marcará el inicio del fin de la violencia en México: Durazo

Todavía no tenemos información, estamos investigando, a la persona la tenemos en calidad de desconocida, estamos siguiendo algunas pistas, no hubo testigos y no tenemos todavía imágenes así que estamos yendo hacia atrás para eso”, dijo el secretario.