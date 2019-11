Guardia Nacional llega a poblado de la Familia Lebarón

Por lo menos 6 camionetas del Ejército Mexicano y un camión patrullaron este domingo la colonia LeBarón, pequeño poblado de 2 mil 500 habitantes, perteneciente al municipio de Galeana.

Yo me siento seguro, los habitantes hemos estado seguros, somos uno de los municipios más seguros gracias a Dios y pues ahorita no me siento inseguro, me siento protegido”, declaró el alcalde Ammón LeBarón.