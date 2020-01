Guardia Nacional incauta 67 mil litros de diésel en Nuevo León

Como resultado de las acciones de seguridad y vigilancia efectuadas en carreteras del estado de Nuevo León, integrantes de la Guardia Nacional recuperaron aproximadamente 67 mil litros de diésel de aparente procedencia ilícita, que eran transportados en un tractocamión de doble cisterna.

Fue en el kilómetro 031+400 de la carretera Monterrey-Ciudad Mier, donde detectaron que un tráiler acoplado a un semirremolque de doble cisterna circulaba en un carril distinto al que la unidad de carga puede circular, situación que infringe el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

Tras informar al operador de su detención momentánea, los guardias nacionales detectaron irregularidades en los documentos que avalaban aparentemente su procedencia y traslado, percatándose de inconsistencias en los números registrados de los tanques tipo cisterna.

Ante la posible comisión de un delito, el conductor junto con la unidad de carga fue remitido ante el Agente del Ministerio Público Federal, tras leerle la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención y realizar el llenado del Registro Nacional de Detenciones, se realizarán las indagatorias subsecuentes para deslindar responsabilidades.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, dio a conocer, como todos los lunes, el quién es quién en los precios de los combustibles.

Sheffield Padilla presentó el informe semanal “Quién es quién en el precio de la gasolina” de la primera quincena del año, en el que informó que se recibieron un total de 257 denuncias de ciudadanos.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el procurador indicó que del 9 al 15 de enero se realizaron 146 visitas a centros de abasto de combustibles, donde solo una gasolinera no se dejó verificar, de las gasolineras verificadas, en ocho se encontraron irregularidades por no dar litros completos.

Además, explicó que del total de bombas-mangueras, 13 fueron inmovilizadas. Sheffield también informó sobre los precios más altos y más bajos que la Profeco documentó en la segunda semana de enero.

En tanto, “la gasolina Premium, el precio más alto lo encontramos en la Ciudad de México, en la Álvaro Obregón en 22.89 pesos con la empresa GPDC Estaciones de Servicio; mientras que la más económica se vende en la empresa Combustibles de la Cuenca del Papaloapan en Boca del Río Veracruz a 18.58 pesos por litro, aseguró el procurador.

Sheffield también presentó el informe de las gaseras y explicó que se detectó el monopolio que mantiene la empresa Gas Express Nieto en Michoacán, en la venta de Gas LP en cilindros, pues al ser la única en esa plaza, aumenta el costo del gas, a diferencia del precio más bajo que tiene en otros estados.

Gas Express Nieto ha estado ya con los precios bastante altos. Un llamado a Gas Nieto ahí donde opera, sobre todo el gobierno y la competencia vamos a ayudarles desde Profeco en colaboración con todo el Gobierno Federal para que se extiendan permisos.

Me queda claro que en estas plazas Gas Nieto el no encontrar competencia encaja el diente porque en otros lugares pueden dar buenos precios, porque ahí no lo pueden hacer. Estaremos trabajando para romper esos mini monopolios a nivel de plazas”, prometió el funcionario federal.