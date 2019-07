Líder del movimiento de la Policía Federal estuvo preso por secuestro, dice Durazo

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, denunció este jueves en conferencia de prensa que algunos líderes visibles del movimiento de la Policía Federal no son parte de la institución y señaló que están vinculados al negocio de la venta de gasolina.

No es casual que uno de los propios representantes de los inconformes solicitara que Felipe Calderón fuera su representante sindical, además de la cobertura mediática que se ha dado al tema”, expuso el funcionario federal en conferencia de prensa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reveló que uno de esos líderes estuvo preso por secuestro durante varios años.

Alfonso Durazo comentó que es evidente el activismo de algunos políticos que quieren “sacar raja” del tránsito de la Policía Federal a Guardia Nacional.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana presentó en la conferencia de prensa la ficha del líder del movimiento de policías federales y dijo que tuvo “participación estelar” ante los medios de comunicación.

Dijo que las protestas de elementos se entienden como su derecho, pero es un movimiento que no tiene razón de ser, “la molestia encuentra su explicación en la velocidad con la que se realizaron los cambios legales y el proceso de implementación de la Guardia Nacional”, donde se careció de comunicación interna.

El secretario de Seguridad y Protección ciudadana reveló que el presunto líder del movimiento de la Policía Federal que dio declaraciones en televisión se llama Ignacio Benavente Torres, de Pro Libertad y Derechos Humanos AC, en Tijuana, Baja California, y fue sentenciado por el delito de secuestro, cumpliendo la pena en el Cefereso número 3.

AMLO: ESTÁ ESTABLECIDO EN LA LEY QUE EN 18 MESES DESAPARECE LA POLICÍA FEDERAL

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, fijó en su conferencia matutina de este jueves su postura sobre las movilizaciones de los policías federales y dijo que está establecido en la ley que en 18 meses desaparece la Policía Federal.

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que el movimiento de lo Policía Federal no tiene razón, ni fundamentos porque no habrá despidos y no se quitarán salarios, así como prestaciones.

Reafirmo mi postura, creo que en el video está claro, es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento, no es una causa justa porque no hay despidos, no están quitando salarios, prestaciones y sigue la misma situación el ingreso a la Guardia Nacional es voluntario”.

El mandatario federal comentó que está establecido en la ley que en 18 meses desaparece la Policía Federal, y, “que aún en el mandamiento legal se tomó la decisión de no despedir a ningún elemento”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, argumentó que todos los policías federales tendrán su empleo, “porque estamos haciendo un reajuste, un reacomodo”.

AMLO señaló que la Secretaría de Seguridad Pública aplicó un sistema que suplirá a las agencias privadas que daban servicios de seguridad. “Los elementos de la Policía Federal que quieran hacerlo, porque todo es voluntario, pueden inscribirse en esta nueva función y así hay otro tipo de oportunidades, pero en esencia no se va a despedir a nadie”.

Al referirse de la ‘mano negra’ en el movimiento de la Policía Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los que estaban dirigiendo el movimiento no trabajan en la Policía Federal y que pertenecen a organizaciones de otro tipo.

