Guardia Nacional desplegará 1,350 elementos tres alcaldías de CDMX

A tan sólo unos días de que entre en funciones la Guardia Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, reiteró que para la Ciudad de México se tiene previsto que 1,350 elementos sean desplegados en las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo A. Madero.

El funcionario del gobierno federal insistió en que parte de los problemas de inseguridad que hoy se viven en todo el país se deben, en parte, al abandono de administraciones pasadas.

El funcionario recordó que el plan es el de transformar a la Policía Federal en la Guardia Nacional y recordó que habrá una homologación de salarios y de prestaciones para todos los elementos de las Secretarías de Marina, Defensa y de la Policía Federal que integrarán la nueva corporación.

Explicó que este domingo entrarán en operación 72 mil elementos de la Guardia Nacional, para fin de año habrá 82 mil, para el año 2021 se tiene previsto que sean 120 mil y para el 2023, 150 mil elementos.

Respecto a la falsificación de los uniformes de la Guardia Nacional, el Secretario dijo que éstos son infalsificables, que seguramente habrá quien intente darles alguna apariencia similar, pero que los uniformes tienen elementos únicos de identidad.

El funcionario también habló de la celebración del 1 de julio en el Zócalo Capitalino.

El país tiene mucho que celebrar, el hecho es que de que no hayamos resuelto todavía el desastre que recibimos, no significa de ninguna manera que no estemos avanzando en ello, no han pasado todavía 7 meses del actual gobierno y el domingo próximo se toma protesta, se lleva a cabo el abanderamiento de los 72 mil elementos de la Guardia Nacional que serán desplegados en el país”, dijo Alfonso Durazo.