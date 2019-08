Tras ataque a Guardia Nacional en Tlaxcala, AMLO pide a pobladores no apoyar a delincuentes

Tras el ataque registrado contra elementos de la Guardia Nacional en Ixtenco, Tlaxcala, AMLO pide a los pobladores no apoyar a delincuentes. Durante su conferencia de prensa mañanera, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre las agresiones registradas en Ixtenco y en Guanajuato.

El domingo pasado, elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos por pobladores del municipio Ixtenco, en Tlaxcala.

Los elementos de la Guardia Nacional intentaban frustrar el asalto a un tren de carga que cruza por ese municipio y pretendían asegurar las camionetas en las que presuntos ladrones pretendían robarse la mercancía que transportaba el tren en el paraje del Tamariz, cuando los pobladores los atacaron con piedras y palos.

López Obrador dijo este lunes que los delincuentes que encabezaron el intento de asalto “convocaron a pobladores, un poco lo que se hacía y llevó a la desgracia en Hidalgo, cuando la explosión por el huachicol”.

Esta es una práctica que debemos de combatir, sobre todo llamando a la gente a que no participe como escudo protector de delincuentes. Que la gente no participe en estos robos, en estos actos delictivos, que no se dejen llevar por las bandas de delincuentes”.