Guardia Nacional operará en 8 alcaldías de CDMX: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el fortalecimiento de la estrategia de seguridad y procuración de justicia, en la que destaca la presencia de dos mil 700 elementos, de la Guardia Nacional en ocho de las 16 alcaldías, de manera inicial.

Los primeros resultados positivos habrán de darse luego de tres meses de implementadas las nuevas acciones, afirmó la mandataria capitalina, quien señaló que es indispensable reforzar los cuerpos de seguridad en el país, y que la Guardia Nacional es un refuerzo importante para la capital del país.

🔴 #EnVivo: presentación del fortalecimiento de la Estrategia de Seguridad de la Ciudad de México https://t.co/ktRIBKwnAT — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 29, 2019

Por su parte el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino, Jesús Orta Martínez, indicó que las alcaldías donde habrá presencia de la Guardia Nacional son: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta y Tlalpan.

Estimó que luego de los primeros tres meses de operación, se darán resultados positivos, y explicó que en las alcaldías en donde no habrá presencia de la Guardia se reforzará la actuación policial a través del Comando de Operaciones Especiales.

Convocatoria de ingreso para Guardia Nacional

A través de la comandancia de la 21 Zona Militar, la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) lanzó la convocatoria para ingresar a la Guardia Nacional.

El llamado es para hombres y mujeres de 18 a 29 años y los interesados deberán de presentarse en un horario de 8:00 a 13:00 horas del día en las instalaciones del 12/o. Batallón de Infantería, ubicado en Av. Acueducto S/N. Vasco de Quiroga, en Morelia, Michoacán. Ahí se les brindará la información necesaria para su incorporación.

Entre los requisitos que deberán cubrir se encuentran:

Ser mexicano de nacimiento, no haber adquirido otra nacionalidad, ser soltero, tener buena salud física y mental, no tener antecedentes penales, estatura mínima de 1.63 metros para personal masculino y 1.55 metros para personal femenino, contar con un índice de masa corporal menor a 28%, no presentar perforaciones, no es impedimento contar con tatuajes, siempre y cuando tengan una dimensión no mayor a 10×10 cm y no sean visibles al usar el uniforme.

La convocatoria detalla que al causar alta tendrán como beneficios:

Servicio médico integral, fondo de trabajo, seguro de vida, salario de acuerdo a la jerarquía, fondo de vivienda, vestuario y equipo, crédito hipotecario, alojamiento y alimentación, entre otros.

El pasado 28 de mayo, en una edición vespertina, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó las cuatro leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, luego de que el 21 de mayo el pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular, con 114 votos a favor y una abstención, las leyes secundarias.

Se trata de las cuatro leyes reglamentarias de la Guardia Nacional que estipulan el mando civil de los uniformados de esta corporación y fijan los protocolos para su actuación, además de establecer los derechos de antigüedad y prestaciones de los militares en tareas de seguridad pública.

Después de 40 días de revisión, las propuestas de leyes reglamentarias, hechas por el Ejecutivo Federal, fueron modificadas en 70 por ciento. Con esto quedan aprobadas la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley para el Uso de la Fuerza Pública, la Ley del Registro de Detenciones y las modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con información de Notimex

HVI