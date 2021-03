Guarderías privadas de CDMX interponen amparo para reabrir

La Asociación de Guarderías Privadas de la Ciudad de México interpuso un amparo para reabrir a la brevedad, a pesar del color del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, debido a la afectación que ya está provocando el cierre tanto a niños como a los padres de familia. La Secretaría de Salud federal ha dicho que aún se revisa la reapertura de guarderías en el país.

Te recomendamos: Albañil carga a su hijo en la espalda mientras trabaja pues no tiene quién le ayude

“Una mamá que trabaja en home office , en casa, que tiene un niño de un año, de dos años, una apenas se voltea y el pequeñito ya se metió algo a la boca, ya se está subiendo a los muebles, esto es una problemática que no nada más afecta a los que son de actividad esencial”, explicó Tania González Saavedra, de la Asociación de Guarderías Privadas de la CDMX .

Esta Asociación que representa a mil guarderías privadas de la capital del país, demanda que se respete la decisión publicada desde un inicio en el Diario Oficial de la Federación, de considerarlas como actividad esencial.

Y es que el argumento que utiliza el gobierno de la Ciudad de México está equivocado, porque las guarderías no están bajo la supervisión de la Secretaría de Educación Pública, sino de la Secretaría de Salud y la Cofepris.

“En Ciudad de México no nos dejaron abrir al catalogarnos como escuelas y aquí es donde está la gran diferencia, osea el punto importante es que las guarderías no somos escuelas, no nos rige la SEP, damos un servicio completamente diferente”, dijo Tania González Saavedra, de la Asociación de Guarderías Privadas de la CDMX.