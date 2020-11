Guanajuato vive una de las peores sequías de los últimos 10 años, agricultores de temporal señalan que más de la mitad de las 250 mil hectáreas de granos básicos, como maíz, sorgo y frijol, se han perdidos por la falta de lluvias.

“Sí, estuvo muy complicado por el desabasto de agua por el cielo, no hubo una consecutividad de agua, estuvo muy espaciada y eso afectó a los cultivos, no produjeron lo que se esperaba”, refirió Bulmaro Orozco, agricultor de Guanajuato.

“De aquel lado donde no se alcanzó a regar sí le faltó el agua porque llegó tarde y aparte duraba días en no llover y no amarró el elote”, dijo Héctor Castros, agricultor de Guanajuato.