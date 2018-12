Matan a cinco jornaleros en Guanajuato; suman 10 homicidios en 24 horas

En Irapuato, Guanajuato, fueron asesinados 5 jornaleros agrícolas en un campo de fútbol de la comunidad Tinaja de Bernales, cuando los campesinos tomaban un descanso luego de cortar espárragos.

Según la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los trabajadores fueron sorprendidos por hombres armados que bajaron de una camioneta y les dispararon.

En el lugar murieron 5 jornaleros, otros dos resultaron heridos y llevados a Hospitales de Irapuato y Pénjamo, donde se reportan graves.

En el lugar, peritos de la Procuraduría guanajuatense recabaron más de 40 casquillos de calibres 9 milímetros, 223 y 38 especial.

Con estos 5 homicidios, suman al menos 10 crímenes ocurridos en las últimas 24 horas, en el estado de Guanajuato.

En Salamanca, dos personas fueron asesinadas una en la zona centro y otra en la colonia Villas 400.

En Pénjamo, Pueblo Nuevo y Jaral del Progreso, fue asesinada una persona en cada municipio.

Las autoridades reconocen que los índices de criminalidad han incrementado en todo el estado.

Si bien Guanajuato está en unos altos, altos índices de inseguridad, me parece que es hacia donde debes de voltear, es una estrategia primaria no, decir dónde está el problema, pues vamos atenderlo, donde está en mayor medida, obviamente el Guanajuato, no podemos negar las realidades”, señaló Ricardo Ortiz, presidente municipal de Irapuato.