Congreso de Guanajuato rechaza en comisiones la despenalización del aborto

Con tres votos a favor y seis en contra, integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y Justicia del Congreso de Guanajuato rechazaron la iniciativa para despenalización del aborto en el estado. El dictamen será puesto a consideración del Pleno del Congreso en la sesión del próximo jueves, donde a su vez será archivado de manera definitiva por la mayoría panista.

La diputada del PAN y presidenta de las comisiones, María Cristina Márquez Alcalá, instruyó el sentido negativo y afirmó que todas las opiniones de los diferentes grupos a favor y en contra se escucharon.

“Es un trabajo consolidado donde se han abordado todos los cometarios y peticiones, yo creo que los diputados han estado atentos y son temas y opiniones que se respetan; como diputados estamos obligados a emitir opiniones técnicas, señaló.

Se trata de dos iniciativas, una del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentada hace un año y la de Morena que fue entregada en marzo de este año. El proceso de análisis y consulta llevó menos de dos semanas, en las que se realizaron tres sesiones de auscultación.

El diputado y coordinador de la bancada de Morena, Raúl Márquez Albo, que no se realizó un análisis puntual de ambas iniciativas, incluso, señaló que el debate se centró en las ideologías personales y no en garantizar los derechos de las mujeres.

“Debemos garantizar las condiciones de salud adecuadas y que no sean revictimizadas, que quede claro que no estamos promoviendo el aborto, no es lo que se pretende y es lo que se ha estado tomando como contraargumento, expresó en su turno.

Su compañero de bancada, Ernesto Prieto Gallardo, advirtió que no se evaluaron de forma correcta todos los comentarios. Por ello, sugirió que los grupos feministas exijan la destitución de la directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (Imug), Anabel Pulido López, pues no protege los derechos de las mujeres.

La diputada del Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero, coincidió en que el debate giró sólo en torno a las creencias religiosas que profesan los militantes del PAN, sin dar su lugar a los derechos de las mujeres.

Protestan en Guanajuato en demanda de la despenalización del aborto

En el marco de la discusión , colectivos feministas realizaron pintas, principalmente en la catedral metropolitana de León, el Arco de la Calzada de los Héroes, el Comité Municipal del PAN y cerca del Congreso del estado.

Fue esta mañana cuando la cuenta de Facebook Colectiva Alumnas en Sororidad, donde uno de los grupos feministas regularmente difunde posturas y comunicados, adjudicó la intervención nocturna de las paredes en estos puntos de la ciudad de León.

“Saquen sus rosarios de nuestros ovarios, “Será Ley Y “Aborto legal”, fueron las principales consignas colocadas en el templo ubicado justo en el primer cuadro de la ciudad, en el monumento de la entrada al Centro Histórico de León, así como en las oficinas partidarias, ubicada en la esquina de la avenida Vertiz Campero con Vicente Valtierra.

Por su parte, la Red de Movimientos Feministas de Guanajuato capital difundió las intervenciones públicas realizadas en la barda perimetral que resguarda el Palacio Legislativo.

Además, cubrió con mantas verdes lugares como la Plaza de la Paz, tiñeron de verde el agua de la fuente del Parque de la Ranas y colocaron mantas en la efigie del Quijote.

El colectivo Regla Rota en Salamanca también difundió pintas nocturnas en paredes de los edificios del primer cuadro de la ciudad, monumentos y la fachada del Comité Municipal del PRI, con mensajes similares además de “la maternidad será deseada o no será y “tienen deuda con las mujeres.

Al mediodía, justo durante la sesión de las Comisiones Unidas de Salud y Justicia, en la que se le daría trámite al sentido del dictamen para las propuestas de despenalización del aborto, grupo identificados como Provida acudieron a la catedral metropolitana de León para limpiar y retirar las pintas de la fachada.

“Estas no son activistas. Nosotros promovemos la libertad de expresión, pero esto no es una ofensa… Estas no son feministas; las verdaderas feministas argumentan y dan la cara. Esto también es violencia, espetó uno de los integrantes de frente a algunos periodistas presentes.

Con información de Notimex.

