En el primer semestre de 2019, el estado de Guanajuato ocupó el primer lugar nacional en homicidios dolosos: se cometieron mil 383, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además de los homicidios, las desapariciones, extorsiones y robo de vehículos registran un incremento sin precedentes en Guanajuato.

Juan Miguel Alcántara Soria, quien fuera procurador del Estado y secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, atribuye la violencia a la disputa de 13 cárteles y el control del robo de combustible tras el anuncio del gobierno federal de combatir el huachicol.

Guanajuato, primer lugar en homicidios dolosos, desapariciones y extorsiones. (Noticieros Televisa)

En Celaya, donde las extorsiones se extendieron a todo tipo de negocios, un grupo armado ingresó a instalaciones de la policía a rescatar a un presunto delincuente y el 14 de agosto apareció la primera fosa clandestina, el secretario de Seguridad Pública Municipal, considera que la compleja situación de inseguridad que enfrenta el municipio tiene que ver con estar pegados a la comunidad Santa Rosa de Lima, donde opera uno de los cárteles más activos de la entidad.

Juan José González, jefe de la Policía, destacó que el robo al tren, que era el delito de mayor incidencia, pasó a segundo plano.

De enero de 2018 a la fecha, han desaparecido 69 personas en Irapuato, es decir, un promedio de tres casos mensuales, reporta el colectivo de desaparecidos de ese municipio.

Elia, madre de una de las 5 personas que desaparecieron el 21 de octubre del año pasado al asistir a un palenque clandestino en Celaya, denuncia simulación de la Fiscalía del estado para buscar a las personas y que no les dan ninguna esperanza de encontrar a sus familiares.

Me dicen hay muchos, muchos, desaparecidos: no solo está su hijo. Nos dijeron que nos iban a dar terapia, que nos iban a hablar para una terapia psicológica, nunca me hablaron, lo que sí me dijeron es que hay muchos lugares donde no pueden buscar. Porque ahí en Celaya hay muchos baldíos, hay muchos socavones, fue lo que me explicaron”, narró Elia.