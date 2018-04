Guajardo y Videgaray están en Washington, se ve cercano anuncio del TLCAN, dice Moisés Kalach

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, y Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, están en Washington D.C. para reuniones de alto nivel sobre el TLCAN y se ve cercano un avance importante, dijo Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Estratégicas del CCE, en entrevista para Despierta con Loret.

Kalach precisó que los funcionarios mexicanos tendrán juntas de alto nivel a partir de este miércoles en la capital de Estados Unidos. Además, anunció que Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, llegará este viernes a Washington D.C. para reunirse con Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos.

El coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Estratégicas del CCE dijo que se reunirán los tres ministros (de México, Canadá y Estados Unidos) y que en estas reuniones se podrán tomar las decisiones más difíciles y se atenderán los temas más complejos del Tratado de Libre Comercio. “Y creemos que ahí es donde se va a marcar el avance”.

Aseguró que la octava ronda de negociación del TLCAN “está programada para la semana que entra, pero no está confirmada, y dependerá de qué tanto puedan avanzar los ministros. Yo no veo que la octava ronda signifique, que es una cancelación, sino que van a esperar a ver si los ministros pueden llegar a un entendimiento en los temas más difíciles y lo que necesitamos es voluntad, principalmente voluntad del equipo negociador americano” que ha presentado temas “que nosotros no podemos aceptar”.

Moisés Kalach consideró que Estados Unidos tiene más prisa que antes en alcanzar un acuerdo final sobre el TLCAN y aseguró que los mexicanos ya habían anticipado esta ventana de oportunidad, que ya está abierta. “Es un par de semanas, aunque han dicho que lo quieren anunciar en Lima, en la Cumbre de las Américas, se ve cercano, pero pues, es cuestión de voluntad”.

Respecto a la reunión y postura de los tres ministros, Moisés Kalach precisó que “no necesariamente van a llegar a una conclusión general, pero sí esperemos ver, digamos, un avance muy importante; lo que sería una señal de que en las siguientes semanas podríamos cerrar este tratado, nosotros vemos entre dos y tres semanas el proceso para que haya una oportunidad para poder cerrar”.

El coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Estratégicas del CCE dijo que la semana que entra, “este viernes y el lunes, podremos tener información muy clara de si realmente Estados Unidos está dispuesto a moverse en temas que nosotros no vamos a podemos aceptar”.

Moisés Kalach detalló que los temas que no aceptarían son: estacionalidad en productos perecederos, que limitaría las exportaciones de productos frescos a Estados Unidos, y la cláusula Sunset, que contempla ‘muerte súbita’ para que el tratado expire cada cinco años.

“Esas dos cosas hemos dicho que no las podemos aceptar como sector privado y que no vamos a apoyar un tratado que contenga eso, y por ende, será muy complejo que el Gobierno mexicano nos traiga un tratado que podamos aceptar con eso, entonces hay que irlo a pelear y en eso estamos, precisamente”.

Agregó que también se discute la regla del origen de autos y otros temas como el salario.

No hemos aprobado ni aceptado, ni aceptaremos en ningún momento que se suban los salarios por decreto en México (…) Parece que la propuesta de Estados Unidos es que ciertos componentes se produzcan en una región que tenga salarios más altos, pero esa propuesta no se ha puesto en la mesa, esa propuesta apenas se va a presentar a los equipos y podremos tener una opinión una vez que se proponga en la mesa, porque si no, estamos especulando sobre especulaciones de los medios”.

Con información de Despierta con Loret

MLV