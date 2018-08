Guajardo y Videgaray se reúnen en EU para tratar TLCAN

El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, y el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, llegaron la mañana de este sábado a la reunión con su contraparte de Estados Unidos, en Washington, para continuar con las negociaciones en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Al llegar al encuentro, Guajardo fue cuestionado sobre el tuit de esta mañana del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde expresó que se logrará muy pronto un acuerdo comercial con México.

“Qué bueno que él tiene ese optimismo, yo creo que dependiendo de lo que pase hoy podremos confirmarlo, pero no estamos todavía en ese punto, yo ya se los dije pero hoy será un día importante”, indicó Guajardo.

Dijo que Jesús Seade, jefe de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por parte del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, estaría presente en la reunión de este sábado.

Afirmó que México y Estados Unidos trabajan juntos para lograr un acuerdo, “pero nada se termina hasta que realmente todo se termina”.

Reiteró que el presidente Trump tiene un optimismo sobre el trabajo que han hecho en las últimas semanas.

Por su parte, a su llegada Videgaray fue cuestionado por el mensaje de esta mañana de Trump, a lo que respondió que era “interesante”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la mañana de este sábado que pronto podría haber un “gran acuerdo comercial” con México.

“Nuestra relación con México se está estrechando cada hora que pasa. (Hay) Alguna gente realmente buena tanto dentro del nuevo gobierno como del viejo, y todos están trabajando estrechamente juntos… ¡Podría haber pronto un gran Acuerdo Comercial con México!”, tuiteó Trump.

Our relationship with Mexico is getting closer by the hour. Some really good people within both the new and old government, and all working closely together….A big Trade Agreement with Mexico could be happening soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2018