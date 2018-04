Guajardo: 80% de probabilidad para acuerdo TLCAN; podría mejorar tipo de cambio

Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México, afirmó en la mesa de Despierta con Loret que hay un 80% de probabilidad para lograr principio en acuerdo del TLCAN en la primera semana de mayo; señaló que si hubiera acuerdo, podría mejorar el tipo de cambio.

En la mesa de Despierta, Guajardo señaló que tras el mensaje de Enrique Peña Nieto en respuesta al anuncio de Donald Trump sobre el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México, en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han entendido que el trabajo debe seguir adelante “independientemente de las condiciones paralelas, porque no puedes parar este proceso, nosotros estamos trabajando, se quedó un grupo técnico en Washington”.

El secretario de Economía afirmó que, en la negociación del TLCAN, había una expectativa de llegar a un principio en acuerdo para la Cumbre de las Américas en Lima, pero faltaba mucho trabajo y flexibilidad de las partes, y si se le agrega este tema, “pues no había condiciones tan rápidas como para llegar a Lima con una conclusión definitiva”. Afirmó que “México está comprometido día a día”, que hay equipos en comunicación permanente para resolver los temas pendientes del TLCAN y que los ministros también trabajarán de forma permanente para intentar llegar a un acuerdo.

Cuestionado sobre si hubo algún reproche de parte de la delegación estadounidense tras el mensaje de EPN, Ildefonso Guajardo respondió que si hubiera reproche no sería por la vía comercial. “Cuando hay cosas que se dicen y que un poco cambian las cosas, pues las asimilamos en su contexto”.

Sobre la realización de la octava ronda técnica, Guajardo dijo que, debido a la etapa de negociación en la que se encuentran México, Canadá y Estados Unidos, una nueva ronda es irrelevante. Precisó que la siguiente ronda no tiene sentido porque los tres ministros hicieron reuniones en Washington, D.C., y los equipos de los temas que buscan destrabar siguen reunidos en la capital estadounidense.

Respecto a los temas difíciles de la negociación del TLCAN, el secretario de Economía señaló que hay gente analizando barreras técnicas al comercio y subsidios en pesca no controlada. “Es una ronda permanente”, afirmó Guajardo.

Precisó que uno de los temas más difíciles, el automotriz, tuvo una variante importante. Antes Estados Unidos pedía 50% de contenido estadounidense y 85% de contenido regional, ahora señalan que el contenido se refiera a una zona de salarios altos, promedio de 15 dólares, “que en México claramente no los tenemos, que es, pues de alguna manera aspiracional para México, pero al mismo tiempo inalcanzable en el corto plazo, pero ya se vuelve un poquito más moderada porque ya no habla de ese porcentaje tan alto, ya no habla de que sólo en Estados Unidos, permite acomodar un poco mejor el objetivo”.

Guajardo detalló que todavía no hay acuerdo con las empresas estadounidenses, “para nosotros es una sorpresa que un negociador te diga ‘va a ir por aquí, pero todavía no convenzo a Ford y todavía no convenzo a General Motors, y todavía no convenzo a Chrysler’, pues va a estar medio difícil, ¿cómo vas a vender una solución que no tiene el respaldo de los integrantes de la industria?”

Sobre el significado de la “ronda permanente”, Ildefonso Guajardo aseguró que indica que la negociación tiene un tiempo natural desde el punto de vista de la autoridad comercial estadounidense. Aclaró que, si Estados Unidos no amarra el acuerdo a más tardar en la primera semana de mayo, no podrá realizar un voto en el actual Congreso y el debate sería en el próximo Congreso, donde la naturaleza de lo que se negocia cambia radicalmente. Dijo que por eso en Estados Unidos hay urgencia, “y cuando hay urgencia pues también tiene que haber flexibilidad”.

Sobre cómo se afectaría la negociación del TLCAN por la confrontación comercial de Estados Unidos con China, Guajardo señaló que “cualquier distorsión del comercio Estados Unidos-China va a tener un impacto significativo. Imagínate, si le ponen aranceles a miles de cosas, pues es natural, y es una de las cosas que yo le digo a mi colega negociador, vamos a terminar teniendo un déficit más grande, porque parte de eso se va a venir para acá”.

Respecto al logro de un acuerdo, Guajardo dijo: “Este esfuerzo deberíamos saber si somos capaces de cerrarlo a más tardar la primera semana de mayo”.

Cuestionado sobre la posibilidad de que la negociación se caiga, afirmó que “en este ambiente que estamos viviendo todos los días, tú no puedes asegurar absolutamente nada, porque hay un factor impredecible, que es un poco la del diseño de política pública, que ahora inicia a las seis de la mañana a partir de un pensamiento inspirado en los medios y luego después se tiene que ir implementando por los que hacen política pública y entonces esa manera de hacer política pública es rara y puede tener consecuencias”. Aunque reconoció que el negociador comercial norteamericano conoce muy bien los detalles, lo que es posible e imposible, y que el presidente lo escucha.

Sobre las probabilidades de un acuerdo en principio, Guajardo dijo que “hay una altísima probabilidad, un 80%, va a depender mucho de la flexibilidad”.

Respecto a lo que pasará un día después de que se anuncie este acuerdo y la posibilidad de que baje el precio del dólar, Ildefonso Guajardo respondió que “probablemente se van a mejorar mucho los mercados”. Dijo que este paquete está acompañado de otros temas en materia financiera y migratoria, que “van a generar un buen ambiente y que sí pudiera tener efecto en el tipo de cambio”.

Con información de Despierta con Loret

MLV