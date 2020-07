Grupos criminales buscan intimidar con videos a contrincantes; son propagandísticos, afirman autoridades

Respecto al video que difundió el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la tarde del pasado viernes 17 de julio no es uno de los primeros con los que grupos armados buscan intimidar a sus contrincantes, desafiar a las autoridades o atemorizar a la población.

Esa misma noche, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, respondió que se trataba de un video “propagandístico” y que no había grupo criminal alguno con capacidad para desafiar a las fuerzas federales de seguridad, mucho menos a partir de ese evidente montaje”.

También el presidente López Obrador y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, hicieron un análisis de esas imágenes. Lo calificaron como un acto propagandístico.

En Punto recuperó otros videos producidos por grupos criminales y subidos a redes sociales con los que han intentado amedrentar a sus adversarios, presumir su impunidad y que desafían sin duda al Estado en su conjunto.

Las imágenes del pasado 17 de julio comenzaron a circular en las redes sociales. Se trata de presuntos integrantes de un grupo de élite del Cártel Jalisco Nueva Generación haciendo alarde de su poder de combate. Según las autoridades, fue grabado en los límites de Jalisco y Michoacán, en el contexto del cumpleaños de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder de ese grupo criminal.

El sábado se difundió otro video del mismo grupo. Contiene una amenaza directa a José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, de Guanajuato.

“El verdadero cáncer social es ‘El Marro’; si se genera tanta guerra es por ese mata inocentes, pero pronto caerá porque estamos a punto de acabarlo”, señala la grabación.

Este lunes 19 de julio en la conferencia de prensa matutina, el Secretario de la Defensa Nacional indicó que se analizaron ambos videos y presentó a detalle el contenido del difundido el viernes.

“Se determina que hay 80 armas presentes, una ametralladora antiaérea calibre 50, nueve ametralladoras de otra naturaleza, 10 fusiles Barret calibre 50, 54 fusiles de asalto, seis aditamentos lanzagranadas y 75 personas visibles en los videos. Tenemos 19 vehículos que presentan características comerciales, de los cuales 12 con blindaje artesanal y siete solamente con ajustes para montar armamento y los tres que mencioné que están fuera de foco”, dijo Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional en un recuento de lo visto en el video.

El presidente López Obrador opinó sobre la difusión del video que según las cifras del Gobierno Federal, tuvo un impacto de mas de 13 millones de reproducciones.

“Esto no es un ejército, fíjense, a ver, con rigor profesional, son 80. ¿Un ejército?, bueno, que alguien me diga ¿qué es? Ni abrazos, ni regaños maternos porque no tienen”, dijo el presidente López Obrador.

Este video no es el primero. Anteriormente se han difundido otros.

Servando Gómez “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios en Michoacán, era afecto a este tipo de videos, como este que grabó en 2013 en Tumbiscatío.

En 2015, el Cartel Jalisco Nueva Generación grabó su irrupción a Creel, chihuahua.

Y a fines de julio de ese mismo año, se difundió este video donde este grupo criminal muestra armamento pesado y una gran caravana de camionetas, en un tramo de la carretera entre Jalisco y Nayarit.

En mayo de 2017, un grupo identificado como parte del Cártel del Golfo, apareció en redes. Todos iban fuertemente armados. Rezaban antes de un enfrentamiento.

Dos más de 2019 con gente del cártel jalisco haciendo alarde propagandístico de su poder; este fue colgado en marzo.

Y en de mayo de ese mismo año, también del Cártel Jalisco.

Con información de En Punto.

LLH