Grupo civil armado amenaza a alcalde de Iguala; asegura que limpiarán la ciudad de delincuentes

En Guerrero, un grupo armado circuló, también en redes sociales. Se trata de Los Tlacos.

Te recomendamos: Interrumpen festival por balacera en Iguala, Guerrero

Una amenaza directa contra el alcalde que tomó posesión el pasado jueves 30 de septiembre y directamente, sin tapujos, le dicen que son ellos el poder en Iguala y no él, ellos los que pueden garantizar la seguridad, y no él y afirman que el alcalde no ha querido ceder, entregarles pues las riendas de su gobierno descarado.

“Gente, estamos aquí para cuidar de la ciudad y terminar con toda la basura que afectaba y quiere seguir afectando esta ciudad. no permitiremos el cobro de piso ni cuota al comercio general. a partir de ahora nadie pagará ni un solo peso y si son hostigados y amenazados háganlo saber para brindarles el apoyo de inmediato y a toda esa gente que siga apoyando a los muertos de hambre de Guerreros Unidos o la bandera les vamos a reventar su puta madre”,

Con este video, el autodenominado cártel “La Sierra” o también llamados “Los Tlacos” se dirigió, primero, a los habitantes de Iguala, después lo hicieron con el alcalde que tomó posesión el pasado 30 de septiembre.

“Y tú, David Gama, la paz la vamos a dar nosotros. Deja de estar diciendo mamadas en tus entrevistas. metiste a gente de afuera a querer controlar la ciudad, cuando en Iguala tenemos la gente competente para eso, siéntate a arreglar con los dueños de la plaza si no, uno por uno van a ir cayendo, se te está acabando el tiempo”.

“Los Tlacos” dirigidos por Onésimo Marquina chapa, alias “El Necho” mantienen una disputa territorial con el grupo de “la bandera”, antes guerreros unidos, identificados como los principales responsables de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Los Tlacos de la Sierra son el mismo grupo que el pasado 29 de septiembre, un día antes de la toma de posesión del alcalde David Gama, difundió otro video en el que interrogan a casi una veintena de hombres; los cuerpos de 4 de ellos fueron abandonados en un auto frente a la que fue la casa de campaña del ahora alcalde.

Todos estos hechos también coinciden con el aumento en la violencia en Iguala; la noche del domingo ocurrió una balacera mientras se realizaba un festival musical en la explanada las tres garantías, un menor de 10 años y un adulto de 45 resultaron heridos.

Con información de En Punto.

LLH