Grupo armado realiza retén y pinta vehículos en Tiquicheo, Michoacán

En redes sociales denunciaron este martes que un grupo armado realizó un retén en el municipio Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán, donde detuvieron al menos 15 vehículos y los pintaron con mensajes y amenazas.

En la grabación de apenas 29 segundos se observa una veintena de hombres que portan armas largas y radios de comunicación, con ropa tipo militar, que tienen detenidos, en ambos sentidos de la carretera, a varios vehículos.

También se observa la retención de un camión de pasajeros, un tráiler que transporta cerveza, dos taxis y una furgoneta con logotipos del cantante Gerardo Díaz y su Gerarquía.

En todos los automotores se distingue que los sujetos armados pintaron diversos mensajes como “Ya estamos aquí y las letras “FM en color blanco sobre parabrisas y en las carrocerías.

A través de redes sociales el cantante Gerardo Díaz informó que no se encontraba en la camioneta, y confirmó que no hubo algún daño a los tripulantes. “El hecho no fue contra nosotros, es contra todos los que estamos viviendo aquí en Tierra Caliente, expresó en un video.

El municipio de Tiquicheo se encuentra cercano al estado de Guerrero donde, en dicha zona, se han reportado diversos enfrentamientos y patrullaje de grupos de personas armadas en las carreteras de la región.

