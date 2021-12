Grupo armado que perpetró el gran escape de Tula habría sido contratado ex profeso

Cámaras de seguridad de dentro del Cereso de Tula grabaron el momento en que, al menos nueve sujetos armados, ingresan a las celdas y salen con los nueve reos por los que iban.

“Manejan armamento de uso exclusivo del ejército tienen una capacidad de fuego importante utilizaron varios vehículos y seguramente fueron gente que sabe que conoce, que fueron contratados ex profeso para realizar esta liberación o evasión”, dijo Alejandro Habib Nicolás, procurador de Justicia de Hidalgo.

A 24 horas de la fuga, la Fiscalía de Hidalgo informó que ya reprehendió a 3 de los internos evadidos y que en diferentes acciones fueron detenidas 10 personas, una de ellas en el Estado de México. Éste último, según las autoridades, buscó sobornar a los policías con los 9 mil pesos que, habría recibido por colaborar con el grupo armado en la fuga de los reos, mientras la investigación avanza, no descartan que en la fuga haya participación personal del penal.

Este jueves, las actividades al interior del penal se reanudaron.

“Ahorita con lo que pasó, con lo de la fuga, pues ahora sí, nosotros como abogados también nos limitaron la entrada”, detalló el abogado Martín Cadena.

“Pregunta: ¿después de lo del ataque sabe así está bien su familiar? No, hasta ahorita no me han dejado verlo”, enfatizó Alejandra Galván, familiar de interno.