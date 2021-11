Grupo armado ’Los Petules’ expulsa a familias de Ocosingo por los 20 mdp de un ‘cachito ganador’ del avión presidencial

En Ocosingo, Chiapas, en una comunidad llamada El Nacimiento, en 2020 un jardín de niños resultó ganador de uno de los premios de la Lotería del avión presidencial: 20 millones de pesos, para arreglar la escuela.

Año y medio después de recibir el premio, muchas familias han tenido que dejar sus casas porque un grupo armado de la zona los expulsó para quitarles el dinero.

“Somos 28 padres de familia que fuimos desplazados por la banda paramilitar Los Petules. Se quieren apoderar del terreno, donde ellos quieren, donde ganamos una Lotería Nacional del avión presidencial que fuimos ganadores de 20 millones de pesos y nos obligan a comprar armas”, comentó Marcelo Santiz López, agente auxiliar del ejido El Carrizal.

Habitantes de la comunidad El Nacimiento del municipio de Ocosingo, Chiapas, denuncian que el grupo paramilitar de “Los Petules” expulsó del lugar a 60 personas para quedarse con parte del premio de 20 millones de pesos, del sorteo del “avión presidencial”, destinado para reconstruir una escuela, y que ellos usarían para comprar armas.

¿Qué pasó con los 20 millones de pesos?

“Se quieren apoderar para comprar armas, pero nosotros no queremos nosotros, por eso nos agredieron con balas; nos obligaron a que le entregáramos la tarjeta y un monto de dinero y ahí le dejaron las autoridades, se quedaron con las tarjetas del banco, los el monto del dinero”, apuntó Marcelo Santiz López.

Con el cachito número 4344899, de la Lotería Nacional, el jardín de niños “José María Morelos y Pavón”, fue uno de los siete planteles educativos del país que resultaron ganadores del sorteo número 235 del “avión presidencial”, el 15 de septiembre del 2020.

Cuentan que los problemas iniciaron desde marzo pasado, cuando el Comité de Padres de Familia inició la construcción del domo de la escuela. Con el dinero sobrante, aproximadamente 14 millones de pesos, pretendían hacer obras en beneficio del pueblo. Desde esa fecha, dicen, el grupo armado empezó a presionarlos para que entregaran el dinero y aunque interpusieron una denuncia ante la fiscalía de justicia y secretaría de gobierno, el problema no fue atendido.

“El 16 de marzo me agredieron por balas, fui lesionado por balas, de un tal Samuel Santiz López, ese agresor y no lo han detenido. Él lo apoyaron esa banda paramilitares de “Los Petules”, lo apoyaron porque ellos se quieren apoderar de ese dinero; nosotros queremos mejorar a nuestros pueblos pero ellos nos mandan a Los Petules y nos obligan a comprar armas pero eso es lo que no queremos nosotros”, expuso Marcelo Santiz López, agente auxiliar del ejido El Carrizal.

El pasado 18 de octubre las familias desplazadas abandonaron sus viviendas y se refugiaron en San Cristóbal de las Casas.

“Es que Los Petules tienen sus armas y nosotros los 28 no quieren agarrar armas también, por eso es que salimos”, apuntó Emilia Gómez Santiz, desplazada.

“La banda de Los Petules, queremos que lo saque el gobierno de una vez, no podemos salir y ahorita que estamos desplazados queremos salir, pero no se puede porque nos pueden atacar en la carretera”, señaló Evasilia Santiz López.

Dicen que “Los Petules” los estuvieron obligando a formar parte del grupo armado que tiene su centro de operación en la comunidad de El Nacimiento y San Marcos Carrizal II y que también buscan quedarse con territorio con una extensión de 515 hectáreas.

“Nos trajo banda ‘Los Petules’ nos sacó de allá del ejido El Carrizal, 515 hectáreas él se quiere apoderar de ese terreno, por eso queremos al gobierno, que nos consiga también donde podamos vivir”, dijo Marcelo Santiz López, agente auxiliar de El Carrizal, en Ocosingo, Chiapas.

Con información de Fátima Monterrosa e Hiram Guzmán.

LLH