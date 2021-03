Grupo armado irrumpe en hospital para rescatar a reo en Puebla

En Puebla, un grupo de personas armadas irrumpió la noche del domingo en el Hospital General del municipio de Zacatlán, para llevarse a un reo, condenado a 50 años de prisión por secuestro, que era atendido por un malestar estomacal.

Te recomendamos: Mueren tres y dos más resultan heridos tras enfrentamiento en la zona mixteca de Puebla

Los civiles armados amenazaron al personal de la salud y lograron sacar al reo.

Policías municipales intentaron evitar que se lo llevaran y pidieron apoyo a la policía estatal y la Guardia Nacional, lo que generó una persecución y balacera.

Las autoridades de Puebla dicen tener identificado al grupo armado que se llevó al reo y señalaron una posible complicidad de las autoridades penitenciarias, ya que la persona privada de la libertad estaba al resguardo de policías municipales al momento de su liberación.

“Estamos ya investigando, hablo de la Fiscalía General del estado, de la Policía Estatal, tenemos indicios de quiénes fueron, hoy mismo podrá haber noticias, son de los hechos que pasan y ocurren regularmente por la colusión de servidores públicos involucrados en estas tareas, no me refiero al personal médico eh, no para nada, pero va a ver pronto noticias”, señaló Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.