Grupo AA denuncia desalojo de iglesia en Lomas de Chapultepec

Integrantes de una asociación civil que apoya a alcohólicos y codependientes anónimos, que se ubicaba en la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, en las Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, denunciaron que fueron desalojados del área que ocupaban desde hace más de 30 años.

Dicen que la decisión se tomó de manera unilateral por parte de las sacerdotes de la iglesia, para utilizar el espacio para construir criptas y venderlas. Le colocaron soldadura a la puerta para no permitirles el acceso al lugar, ubicado en la calle Prado Sur, alcaldía Miguel Hidalgo.

“La Iglesia nos permitió construir un lugar donde no estorbamos, no molestamos, y ahí tenemos sesionando, 32, 33 años, sin que se generara en este tiempo ninguna queja de molestia. Sacaron todas las sillas, todas las mesas, pues nos despojaron, fui a levantar el acta de despojo. De repente el padre Mauricio nos avisa que con motivo de que iba usar el lugar como criptas, nos dijo que ya no podíamos utilizar el lugar”, dijo

Alonso Pérez, integrante del grupo AA Nuevos Virreyes