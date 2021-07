Grietas y hundimientos dañan 22 casas en Tlanchinol, Hidalgo

En la comunidad de Temango, municipio de Tlanchinol, Hidalgo, 22 casas resultaron dañadas debido a los múltiples grietas y hundimientos que presentan las construcciones.

Te recomendamos: Grietas y hundimiento por fuga de agua afectan 15 viviendas en San Juan de Aragón

Primitivo se sumó a la lista de vecinos cuya vivienda ha quedado prácticamente inhabitable.

“Se está abriendo por qué porque ya no tiene refuerzo acá, está colgando, que la parte de abajo todavía tiene para poner un muro de contención todavía, se puede rescatar, se puede rescatar esa casa”, dijo Primitivo Natividad de la Cruz, vecino de Temango, Tlanchinol, Hidalgo.

Fue el pasado 3 de junio cuando apareció una grieta de más de 60 metros de longitud sobre la carretera principal de la comunidad, y a la fecha continúa extendiéndose lo que ha obligado a familias completas a salir de sus hogares.

“Tenemos 27 familias las que viven para arriba y a mí sí me preocupa, si me preocupa eso por qué porque sinceramente yo ya cargué todo lo que tengo ahí y sinceramente tengo cuatro de familia, dos niñas, dos niños pequeños, qué vamos a hacernos, subirnos al carro e irnos a dormir a la calle”, comentó Primitivo.

Esta semana se registró un segundo deslizamiento originado por la grieta que ha afectado a alrededor de 3 mil metros cuadrados, la falla ya llegó también a casa de doña María quién planeaba vender su propiedad y ahora ha sido declarada pérdida total.

“A mí me vinieron a tomar fotos y medidas y le pusieron pérdida total, se iba a vender y ya estaba en planes de venderlo pues ahora es una pérdida, perdida grande porque aunque no está bien hecha la casa, aunque no tiene cosas más de valor pero pues el terreno y ahí perdimos, ahí perdimos mucho”, refirió María Tecla, vecina de Temango, Tlanchinol, Hidalgo.