Greta Thunberg: “Espero que esta COP deje algo concreto”

La joven activista medioambiental Greta Thunberg dijo este viernes en Madrid que espera “honestamente” que la Cumbre del Clima “deje algo concreto” y que aumente la concienciación entre la población en general en la lucha contra la crisis climática.

Te recomendamos: Activista Greta Thunberg recibe premio infantil a la paz

Hay una urgencia visible en torno al cambio climático pero ahora mismo no parece que la gente lo entienda de esa manera; haremos todo lo posible para que pase algo concreto y no sea ignorado más”, añadió la activista sueca.

Thunberg se manifestó de esta forma en una multitudinaria rueda de prensa que ofreció unas horas después de llegar a la capital española y visitar, por sorpresa, la sede de la Cumbre del Clima (COP25) que arrancó el lunes pasado.

La joven activista dijo hoy en Madrid que desde que empezara a sentarse todos los viernes frente al Parlamento sueco para reclamar acciones contra la crisis climática se han conseguido algunas “cosas”, pero aún no ha habido “una victoria” que celebrar.

Creo que hemos conseguido un montón de cosas, el poder de la gente se ha incrementado, hemos generado opinión, eso es un gran paso en el camino correcto, pero, por supuesto, no es suficiente, los efectos del cambio climático están incrementándose desde 2018, desde luego no hay una victoria”, subrayó la joven, que urgió a los políticos a no perder ni un minuto más y actuar ya.

La única cosa que queremos ver es acción real y eso no está pasando. Por supuesto que hemos conseguido mucho, pero, si miramos desde diferentes puntos de vista, no hemos logrado nada”, zanjó la joven.