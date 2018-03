Grave error, implementar políticas de Ortiz Mena, dice Ernesto Cordero

El panista Ernesto Cordero, presidente del Senado de la República, consideró inviable la idea de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos haremos historia, de que, en caso de ganar la elección presidencial, manejaría la economía del país con las políticas implementadas por Antonio Ortiz Mena cuando fue secretario de Hacienda, hace casi 60 años. Sería un grave error, señaló

Explicó que en ese entonces la economía creció por la alta migración de zonas rurales a urbanas.

Codero alertó que es peligroso volver al modelo donde se cree que el Estado es el promotor del crecimiento económico, un Estado benefactor, protector y generador de empleo.

Me parece denotan ignorancia de cómo funciona el sistema económico de México […] eso es un gravísimo error, está demostrado que no funciona así. Lo único que va a pasar es que vamos a sobre endeudar al país cómo lo hicimos en el pasado, vamos a generarle presión a nuestro tipo de cambio, va a haber presión a la tasa de interés y lo único que va a pasar es que va a haber incertidumbre con respecto a la viabilidad económica de México y eso no nos conviene a nadie”, señaló Cordero.

El presidente del Senado fue cuestionado si habría riesgo de retiro de inversión extranjera ante la intención de López Obrador de cancelar obras como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

No es que haya riesgo de que la inversión huya. Tengan la certeza de que la inversión se va a ir de México si tenemos un presidente que no entienda cómo funcionan las cosas, si no tenemos un presidente que respete el Estado de Derecho, si no tenemos un presidente que respete los contratos establecidos con el Estado Mexicano. No tengan duda, el que sea. Si tenemos un presidente que no entienda esto, la inversión se va a ir”, advirtió.