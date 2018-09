Graue se reúne con alumnos de CCH Azcapotzalco; no firma pliego petitorio

La tarde de este viernes, el rector de la UNAM, Enrique Graue, asistió a una reunión con estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco para alcanzar un acuerdo sobre el pliego petitorio.

A su llegada el rector fue recibido con un “Goya”.

Enrique Graue, aceptó el pliego petitorio que le presentaron estudiantes del CCH plantel Azcapotzalco, pero no lo firmó.

Esto fue lo que dijo el rector de la UNAM durante la reunión con estudiantes: “Primero déjeme decirle, está aceptado todo lo que es las solicitudes para que participen toda la comunidad y le voy a pedir al señor secretario general de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí que se vea que las convocatorias sean públicas, se peguen en el momento en el que salga, y se peguen en el colegio, y que veamos que se consideren más pertinentes, lo veremos ese mecanismo en las mesas de seguimiento. No puedo impedir el derecho de un universitario, él podría participar y ustedes pueden manifestarse que no lo quieren y les puedo asegurar que no sería tan … en principio este punto es aceptado y atendido”.

Martínez Cristo precisó que el rector Graue sí aceptó el pliego de peticiones planteado en la reunión.

A su salida del CCH, un grupo de personas increparon al rector de la UNAM y le gritaron que se fuera.

El vocero de la universidad, Néstor Martínez Cristo, dijo que el encuentro se desarrolló en orden, y que terminó con la entonación de un “Goya”, por parte de los asistentes.

Más tarde en un comunicado, la UNAM confirmó que el rector Enrique Graue aceptó públicamente cada uno de los nueve puntos que integran el pliego petitorio.

Entre los puntos principales aceptados destacan la correcta asignación de docentes a cada asignatura acorde con el número de grupos y salones en ambos turnos y dar solución a los problemas de acoso y de seguridad contra los miembros de la comunidad universitaria.

El boletín informa que el rector se comprometió a realizar las acciones necesarias para la desarticulación, destitución y expulsión de la Universidad de grupos porriles y aquellas personas que los subsidien, promuevan y protejan; además de garantizar que no existirá ningún tipo de represalia a los participantes en el movimiento estudiantil.

Detalló que a la reunión, a la que asistieron más de 500 alumnos, profesores y padres de familia, duró una hora y diez minutos y se llevó a cabo en un orden ejemplar.

Destacó que el rector Graue fue enfático al señalar que seguirá combatiendo hasta erradicar a los grupos porriles que agreden a los universitarios. Al final de la reunión pública, hizo un amplio reconocimiento a la actitud de atención y respeto mostrada por los alumnos.

Ofreció la instalación de una mesa de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos pactados.

Graue estuvo acompañado por el secretario general de la Universidad, Leonardo Lomelí, y por el director general del CCH, Benjamín Barajas.

Con información de Noticieros Televisa.

RAMG