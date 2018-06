Granizos del tamaño de pelotas de béisbol ocasionan daños en Texas

Granizos del tamaño de pelotas de béisbol destrozaron parabrisas, tragaluces y ventanas a medida que una intensa tormenta se desplazaba por el área de Dallas-Fort Worth, lo que dejó daños por millones de dólares, informaron este miércoles medios locales.

Overnight storms unleashed hail the size of baseballs in Dallas-Fort Worth, Texas, smashing windshields and causing serious damage to property and trees in the area #TXwx pic.twitter.com/j2hijYbiSF — The Weather Network (@weathernetwork) 7 de junio de 2018

No se reportaron lesionados por las tormentas de la madrugada que trajeron consigo intensos vientos, lluvias y los granizos gigantes.

Las tormentas dejaron unos 425 millones de dólares en pérdidas tras dañar unas 20 mil estructuras y 25 mil vehículos, explicó Mark Hanna, portavoz del Concejo de Seguros de Texas.

Never fun to have hail wake you at 2:30am! pic.twitter.com/fHz6B02ySn — Maria Segovia (@mmsegovia) 6 de junio de 2018

Las aseguradoras asumirán los costos ocasionados por la tormeta.

Se reportó caída de granizo desde Frisco, un suburbio al norte de Dallas, hacia el suroeste hasta Arlington, al oeste de Dallas.

Brandi Rafael de la ciudad de Coppell dijo que el granizo hacía tanto ruido “que de hecho parecía que Dios nos estaba apedreando”.

