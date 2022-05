Granizo del tamaño de pelota de golf en Sierra Hermosa, Coahuila, controla incendio, pero deja descalabrados y daños

Tras dos semanas de combate al fuego en la sierra de Arteaga, Coahuila, una intensa granizada permitió controlar el incendio en el punto conocido como Sierra Hermosa.

“Mire el tamaño del granizo que estamos aquí registrando, está muy, muy grande del tamaño de la pelota, del tamaño de la pelota de golf, están muy grandes”, dijo Gabriel Orsua, regidor de Arteaga.

La lluvia y el granizó calmaron el incendio que avanzaba sin control, permitiendo que las labores de combate por tierra continúen con el apoyo de 160 elementos del Ejército Mexicano.

“Queremos una brecha segura de unos tres metros de ancho y descubrir toda la vegetación hasta encontrar suelo mineral, ó sea el suelo para encontrar la continuidad al fuego”, señaló un brigadista de Conafor a elementos del Ejército.

“El personal entra a pie en ocasiones por la orografía del área es transportado en helicópteros, el personal llega y realiza labores por supuesto en apoyo de los brigadistas de contención directa si es que el fuego lo permite, si son incendios de árboles se preserva la seguridad del personal y se hace a distancia de esas áreas arboladas guarda rayas o brechas corta fuego”, destacó Roberto Solorzano, comandante del 69 Batallón de Infantería.

Descalabros y daños

En otras zonas el granizo causó daños a viviendas, autos y al campamento de los brigadistas que combatían el incendio

“Y nos hizo un desorden, pero bueno estuvo bien, no le hace que se haya quebrado lo que tenía que quebrarse, pero ya”, comentó Guadalupe Rodríguez, habitante de Sierra Hermosa.

Además, algunos brigadistas sufrieron lesiones, incluyendo al piloto de uno de los helicópteros que trabajan en la zona.

“Por cubrirme la cabeza me golpeó el granizo la mano ¿bastante grande no? Como quiera sí me descalabró”, apuntó Jamie Aguilar, policía municipal de Arteaga.

“Tenemos dos lesionados policías municipales que andaban ayudando como brigadistas también, tuvimos también el capitán de uno de los helicópteros, se le quebró la mica con la granizada y tuvo un hematoma en la frente”, apuntó Ramiro Durán, alcalde de Arteaga.

Este día para reforzar el ataque al fuego llegaron dos helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana que lanzan 5 descargas por hora de entre 2 mil y 2 mil 500 litros de agua.

Los incendios activos en Saltillo, Arteaga y General Cepeda han consumido más de 2 mil 500 hectáreas de matorral y árbol adulto.

Con información de Edgar Martínez.

