Granizada sorprende habitantes en la Picacho-Ajusco

La lluvia y el granizo que cayeron la tarde de este lunes en la delegación Tlalpan provocaron daños principalmente en los negocios ubicados entre el kilómetro 12 y 14 de la carretera Picacho Ajusco.

Andrés Arreola, una de las personas afectadas por la granizada, dijo que su techo se abrió y el lugar se inundó; el comerciante tuvo que cerrar su negocio para dar mantenimiento por las afectaciones y volverá a abrir hasta la próxima semana.

Calles que colindan con la carretera Picacho Ajusco también se inundaron.

Los habitantes de la zona tuvieron que esperar hasta dos horas, para poder transitar.

Daniel García, conductor, comentó que mucha gente se ve afectada “porque no tenemos el acceso libre debido a las inundaciones y también por la falta de mantenimiento al pavimento, entonces… arriesgas el coche y pierdes más. La vez pasada que me metí ya se me desvieló, es por eso que ya no me atrevo a meterme otra vez”.

Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México aseguró que la delegación Tlalpan fue una de las demarcaciones donde más se reportaron afectaciones por la lluvia y granizo de este lunes.

También se reportó lluvia en las delegaciones Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Iztapalapa, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Coyoacán.

En tanto, el Sistema de Transporte Colectivo Metro implementó la marcha de seguridad en las líneas 1, 2, 3 y 8, debido a la precipitación pluvial en diversos puntos de la capital.

Por estas condiciones se reportaron al menos tres encharcamientos en la delegación Gustavo A. Madero, lo que generó afectación vehicular en la zona, informó el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.



Con información de Bogdan Castillo.

LLH