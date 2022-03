“Gracias de todo corazón”, dice taxista operado tras casi perder el ojo durante riña en el Corregidora

Fue dado de alta Juan Manuel “N”, el paciente que resultó gravemente herido del ojo izquierdo durante la riña ocurrida, el sábado pasado’ en el Estadio Corregidora en Querétaro.

Te recomendamos: Reconstruyen ojo a aficionado lesionado en Estadio Corregidora de Querétaro

Juan Manuel, de 69 años, resultó con trauma ocular abierto, por lo que fue trasladado al Centro Médico Siglo XXI, en la Ciudad de México.

Se le realizó una cirugía reconstructiva que duró poco más de tres horas y en la que participaron nueve especialistas.

El señor Juan Manuel dijo que el día del encuentro de fútbol en La Corregidora”recibió un golpe en el ojo. En principio no pensó que se tratara de una lesión grave, sin embargo, horas después no podía ver.

”Fui al partido, se armó una pelea y me pegaron en el ojo. En el momento del golpe sí recuerdo, pero como fue todo muy rápido, santo y seña no le podría dar. Nada más sentí el golpe y me caí, me raspé y ya me levanté, me ayudaron a levantar, no me acuerdo por qué estaba con mi esposa y mi hijo. Al principio pensé que nada más era una herida en la ceja, en el pómulo, algo así, pero ya después quise abrir el ojo y no vi nada, y pues sí me preocupa”, explicó el aficionado.