Gracias a los comedores comunitarios, familias capitalinas tuvieron cena de Año Nuevo

Patricia y su esposo, son adultos mayores, ella es ama de casa y él ayudante de limpieza, la pandemia ha complicado su situación económica y hoy recibirán el Año Nuevo con la comida de un comedor comunitario.

Te recomendamos: CDMX recibe al 2021 con calles vacías y sin festejos por la pandemia de COVID-19

Por 11 pesos, Patricia y su esposo obtuvieron sopa, arroz, frijoles, pan y cochinita pibil, que guardarán para cenar en casa.

Alma y su familia, administran el comedor comunitario 382, ubicado en la Colonia Doctores de la Ciudad de México, este 31 de diciembre, prepararon la comida que saben, cientos de familias, cenarán en casa.

“Hoy nos consintieron, siempre nos consienten, pero ahora para que coman tinga en la noche, con unas tostaditas o algo y ya, está canijo, soy comerciante, nos han descansado y esto me sirve mucho”, dijo la usuaria Aida Sánchez.

“Les hice tinga de pollo y salchichas fritas, a mí me da gusto ayudar, apoyar a la gente porque pues todos estamos ahorita sin dinero y todos estamos iguales, me ayudan mi hija, mi nuera y mi esposo”, informó Alma Gabriela Molina, administradora de comedor comunitario 382.

La pandemia de COVID-19, ha duplicado la demanda en los 426 comedores públicos y comunitarios de la Ciudad de México, donde a diario, se sirven 75 mil comidas.

“Llevo cuatro años y soy cocinera, me encargo de hacer la comida, viene de todo, gente de la comunidad, de la calle, de los hospitales, cuando vienen y me dicen me regala un taco, pues se los doy o si tengo 5 pesos, igual se los doy”, agregó Alma.